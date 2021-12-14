Video Yaşam 200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video
200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video

200 bin TL ücret istenen Tofaş yeni alıcısını buldu | Video

14.12.2021 | 10:41

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Kadıköy'de yaşayan Sercan Deniz henüz 3 bin 482 kilometre kullanılmış 1993 model Tofaş marka otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyatla satışa çıkartmıştı. İlanı görüp araca talip olan Muhammet Maden aracın yeni sahibi oldu. Otomobilin yeni sahibi, aracı çekici ile otoparkına taşıttı.

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Kadıköy'de yaşayan galerici Sercan Deniz, geçen sene satın aldığı 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilini internet üzerinden 200 bin TL fiyat ile satışa çıkartmıştı. İnternette ilanı görenler, Tofaş marka araç için istenen 200 bin TL'yi görünce şaşkınlık yaşadı. Sercan Deniz ise otomobilin fabrikadan çıktıktan sonra sadece 3 bin 480 kilometre kullanıldığını, araç parçalarının orijinal ve değiştirilmemiş olduğunu, herhangi bir hasarının bulunmadığını iddia ederek fiyatın uygun olduğunu belirtmişti. Deniz'in paylaştığı ilanı gören Muhammet Maden, aracı satın alarak 1993 model Tofaş Doğan SLX otomobilin yeni sahibi oldu. Araç zarar görmemesi ve kilometre yapmaması için çekici yardımıyla saklanacağı otoparka götürüldü. Aracın çekici ile götürülme anları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

"GERÇEK ALICISINI, KIYMETİNİ BİLECEK ALICISINI BULDU"
Araç sahibi Sercan Deniz yaptığı satış ile ilgili, "Bir buçuk yıl önce almış olduğum 93 model sadece 3 bin 480 kilometrede olan aracımı geçen yapmış olduğumuz haberler sonucunda 200 bin TL'ye gerçek alıcısını, kıymetini bilecek alıcısını buldu. Daha önce yapmış olduğumuz haberlerde de söylediğim gibi araca 200 bin TL fiyat biçtik. Fiyatımıza istinaden Muhammet isimli arkadaşımız araca talip oldu. Gerçekten de aracın değerini, kıymetini bilecek olduğunu düşündüğüm için Muhammed arkadaşımıza aracımızı 200 bin TL'ye sattım. Aracın yeni alıcısı hayrını görsün diyorum" şeklinde konuştu.

"DEĞERLİ BİR ARAÇ SATIN ALDIM."
Aracı satın alan Muhammed Maden, "Zaten 5-6 aydan beri aracın peşindeydim. Arkadaşlardan fiyat konusunda yardımcı olmasını istedim. En sonunda 200 bin TL'ye anlaştık ve aracı aldım. Yani değerli bir araç satın aldım. 3 bin 480 kilometrede bir araç, Tofaş SLX. Ben 95'liyim, araç 93 model. Şu anlık satmayı düşünmüyorum. Kendi otoparkıma koyacağız aracı. İllaki satacağım ama değeri bulununca satılır. Şu an satmayı düşünmüyorum. Bir iki yıl otoparkımda saklayacağım aracı" dedi.

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