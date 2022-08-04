200 Euro ile sigarasını yaktı! O görüntülere tepki yağdı | Video

Kırşehir'de özel bir hastane sahibinin oğlu ve yeğeni 200 Euro ile sigara yakarak video çekti. Çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayan şahsa vatandaşlardan tepki yağdı.

Kırşehir'de bulunan bir özel hastanenin sahibinin oğlu ve yeğeni yaptıkları davranışla sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Birlikte vakit geçiren iki kuzen E.G. ve S.G.; 200 Euro ile sigara yakıp kahve içti. Parayla sigaranın yakılarak kahve içildiği görüntü iddiaya göre E.G., tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Tepki çeken video ise sosyal medya üzerinden elden ele dolaştı. Videoyu izleyen Kırşehirlilerden ise tepki yorumları art arda geldi.