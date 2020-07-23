201 gündür kayıp olan Gülistan Doku'yu bulmak için su seviyesi düşürüldü | Video
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Tunceli'de kaybolan ve 201 gün boyunca ekipler tarafından aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku, hala aranıyor. Uzunçayır Barajgölü'ndeki su seviyesinin iki metre düşmesiyle Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde arama yapıldı.