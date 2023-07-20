2023 YKS sonuçları açıklandı! YKS sonuçları nereden öğrenilir? İşte YKS sınav sonuçları sorgulama ekranı | Video
ÖSYM tarafından 17-18 Haziran'da gerçekleşen YKS sonuçları son dakika açıklandı! YKS sonuçları nereden öğrenilir? 2023 YKS sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayın...
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