21 ayrı suç kaydı olan akü hırsızı yakalandı | Video 06.04.2023 | 12:56 Konya’da yakın zamanda farklı adreslerden 3 tane çekici aküsünü çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 21 adet kaydının olduğu ve evden hırsızlık suçundan arandığı öğrenilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesinde Ata Sokak üzerine park edilmiş çekiciden 2 adet akü, kısa bir süre sonra ise Parsana Mahallesi Şehit Abdullah Şimşek Sokakta yine bir çekici araçtan akü çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ihbarların ardından akülere dadanan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Olayların gerçekleştiği muhitteki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin S.K. (30) olduğunu tespit etti. Şüphelinin, gözüne kestirdiği çekicilere ait aküleri çalıp kendine ait araca yükleyerek götürdüğü anlaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin çaldığı aküleri bir hurdacıya sattığı belirlendi. Aküleri sattığı belirlenen hurdacı O.Y. de ekipler tarafından gözaltına alınarak 'suç eşyası satın almak' suçundan hakkında işlem başlatıldı.Hırsızlık şüphelisi S.K.'nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan 21 adet kaydının olduğu ve evden hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheli S.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliyle birlikte ele geçirilen akülerse sahiplerine teslim edildi.