Video Yaşam 21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video
21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video

21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video

07.11.2022 | 12:54

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Antalya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu konumunda bulunan arkadaşı da yaralandı. Kazanı anı ise çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaza, dün akşam 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Kara Yusuf Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H. B. idaresindeki otomobil ile Hatice Erdem'in kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Hatice Erdem ve motosiklette yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen Hatice Erdem olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletteki diğer kişi de kazada yaralandı.

Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı.

Diğer taraftan kaza anı ise çevrede bulunan 2 farklı işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpışması ve ardından yaşananlar yer aldı.

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