21 yaşındaki Hatice’yi hayattan koparan kaza kamerada | Video

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Antalya’da otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 21 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu konumunda bulunan arkadaşı da yaralandı. Kazanı anı ise çevrede bulunan kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bir otomobil firmasında çalıştığı öğrenilen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü H. B. ise gözaltına alındı.
Diğer taraftan kaza anı ise çevrede bulunan 2 farklı işyeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpışması ve ardından yaşananlar yer aldı.