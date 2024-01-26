Video Yaşam 21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video
21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video

21 yaşındaki saldırgan 83 yaşındaki adamı döverek parasını gasbetti! | Video

26.01.2024 | 10:53

SULTANGAZİ'de 83 yaşındaki emekli Hasan A.'yı darbederek 14 bin dolarını alan 21 yaşındaki Cuma M. yakalandı,

VİDEO DEVAM EDİYOR

YAŞLI ADAMI DÖVEREK PARASINI GASP ETMİŞ
Sultangazi Esentepe mahallesinde polise başvuran 83 yaşındaki Hasan A. evinin girişinde tanımadığı bir kişinin saldırısına uğradığını ve 14 bin dolar parasının gasbedildiğini söyleyerek şikâyetçi oldu. Karakolda ifade veren Hasan A. bir arkadaşına borç verdiği 13 bin 500 lirayı geri aldıktan sonra bir kuyumcuya giderek dolar aldığını, daha önceden biriktirdiği toplam 14 bin dolarla evine dönerken bir kişinin saldırısına uğradığını söyledi. Yaşlı adam evinin girişinde kendisini darbeden kişinin, cebindeki parayı zorla alarak kaçtığını belirtti.

GÜVENLİK KAMERALARI ORTAYA ÇIKTI
Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada olayı gerçekleştiren kişinin kuyumcudan itibaren yaşlı adamı takip ettiği belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinde Hasan A.'nın dolar aldığı sırada onu dikkatlice izleyen şüphelinin daha sonra evine kadar takip ettiği ve olayı gerçekleştirdiği belirlendi.

NEVŞEHİR'DE YAKALANDI
Polis kısa sürede kimliğini tespit edilen şüphelinin Nevşehir'de bulunan bir arkadaşının yanına kaçtığını belirledi. İstanbul'dan hareket eden Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler saklandığı adresini tespit ettiği şüpheli Cuma M.(21)'yi gözaltına aldı.

YAŞLI ADAMIN PARASI GERİ VERİLDİ
İstanbul, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin daha önceden 2 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinden Hasan A.'dan gasp edilen paranın 12 bin 900 doları ele geçirildi. Ele geçirilen paralar Hasan A.'ya geri verilirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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