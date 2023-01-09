Video Yaşam 21 yıldır nakil bekleyen hastasıyla beraber şarkı söyledi | Video
21 yıldır nakil bekleyen hastasıyla beraber şarkı söyledi | Video

21 yıldır nakil bekleyen hastasıyla beraber şarkı söyledi | Video

09.01.2023 | 11:19

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Trabzon'da yaşayan Musa Taşkın (47), 2000 yılında evlendi. Evlendikten 2 yıl sonra ise böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyalize girmeye başlayan Taşkın'ın 4 çocuğundan en büyüğü İrem, diyalizde babasının hep yanında oldu.

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Liseyi bitirdikten sonra da babasına destek olmak için Samsun Üniversitesi Diyaliz sekreterliği bölümünü kazandı. Bu yıl 1.sınıfa giden İrem, tatil günlerinde Trabzon'a gelerek babasının diyalizinde yine yanında olmaya devam ediyor.

HAYATIM DİYALİZ MAKİNE BAĞLI

Böbrek yetmezliğinden dolayı 21 yıldır diyalize giren Musa Taşkın, "İlk zamanlar psikolojim çok bozuktu, ama sonra alıştım. Haftada 3 kez 4 saatlik seansla diyalize giriyorum. 21 yıldır buraya gelerek diyalize giriyorum. Artık burası benim evim oldu. İlk göz ağrım İrem, diyaliz almaya gittiğimde yanımda olmaya çalıştı.

Lisede de diyaliz sekreterliğini okumak istediğini söyledi ve orayı kazandı. Bu düşüncesi benim motivasyonumu daha çok arttırdı. Yavuz Selim Özel Diyaliz Merkezi sorumlusu Dr. Seyit Hisoğlu ile de 13 yıldır birlikteyiz. Hocam, bizlere diyaliz uygularken şarkılar söylüyor, fıkralar anlatıyor. Bizde ona eşlik ederek şarkı söyleyip, fıkralar anlatıyoruz. Onunla diyaliz bir başka güzel. 21 yıldır böbrek nakli bekliyorum. İnsanlarımız bu konuda duyarlı olsun" dedi.

ŞARKILI TÜRKÜLÜ DİYALİZ

Dr. Seyit Hisoğlu ise, "Diyaliz tam bir tedavi değildir. Bozulan böbrek genelde düzelmez. Hastalarımız uyumlu bir böbrek bulunarak nakil gerçekleşene kadar, böbreğin yaptığı görevler diyaliz cihazı ile yapılarak yaşamlarını sürdürüyor. Uyumlu böbrek bulunamaz ise yaşamlarının sonuna kadar diyalize bağlı kalırlar.

Merkezimizde 190 civarında diyalize giren hastamız var. Hastalarımızın sadece sağlık sorunları ile değil, ailelerinin dertleriyle de ilgileniyorum. Çünkü biz bir aileyiz. Musa Taşkın ve yanındaki bir çok hasta beni gördüğünde şarkı söylemeye başlıyor. Bende ona eşlik etmeye başlıyorum. O anda diğer hastalarımız da şarkıya eşlik ediyorlar. Hastalarımız 4 saat süren diyalizi eğlenerek geçiriyorlar" dedi.

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