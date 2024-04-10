22 yaşındaki genç kapkaç yaptı, ablasının evinde saklanırken yakalandı | Video 10.04.2024 | 12:19 Bursa'da kapkaç yöntemiyle çanta çalan 22 yaşındaki şüpheli, polisin sıkı takibi sonrası ablasının evinde kıskıvrak yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli bir şahıs gözüne kestirdiği kadını yaklaşık 400 metre takip ettikten sonra ara sokağa girmesiyle çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı. Kapkaççı koşarak uzaklaşırken mağdur kadın en yakın esnafın yanına giderek yardım istedi. Polise ihbarda bulunulmasıyla birlikte harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ, ABLASINI EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 7 ayrı suç kaydı bulunan A.C. (22) olduğu tespit edildi. A.C.'yi yakalamak için harekete geçen ekipler şüpheliyi merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde ablasının evinde saklanırken kıskıvrak yakaladı.

ŞÜPHELİNİN KADINI TAKİP ETME ANI KAMERADA

Şüphelinin kadın şahsı takip etmesi ve ara sokakta kapkaç yöntemiyle çantayı çaldıktan sonra kadının esnaftan yardım istemesi çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Öte yandan, cüzdanda bulunan telefon ve yaklaşık 15 bin TL değerindeki nakit para sahibine teslim edildi.