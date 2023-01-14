22 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu | Video
İzmir’in Bornova ilçesinde 22 yaşında olduğu belirlenen genç, ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Özcan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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