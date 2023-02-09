22 yaşındaki Leyla, 70 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı | Video 09.02.2023 | 09:30 Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde çöken bir binada kurtarma çalışması yapan ekipler, 22 yaşındaki Leyla Akçam'ı sağ olarak çıkardı. Enkazdan ayakta çıkan Leyla, "Başım dönüyor" diyerek annesini sordu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler birçok ilde can kaybı, yaralanmalara ve hasara neden oldu. Deprem nedeniyle AFAD koordinesinde birçok ekip sevk edilerek, ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yapıldı. Kahramanmaraş'a takviye giden HAK Umut Timi'de kurtarma çalışmalarına başladı. Ekipler, depremden 70 saat sonra, Onikişubat İlçesi Hayrullah Mahallesi Sandalzade Bulvarı Yeşilada Apartmanı enkazında 22 yaşındaki Leyla Akçam'a ulaşarak sağ olarak kurtardı. Kurtarılan Akçam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.