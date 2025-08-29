Video Yaşam 22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video
09:45

Hatay'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için düzenlenen operasyonda, polise taşlı ve yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Olayda 3 polis memuru hafif yaralanırken, 9 kişi tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında Mahmutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.S., polis ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan şüphelinin akrabaları, görevli ekiplere taş ve yumruklarla saldırdı. Saldırı sırasında bir ekip minibüsünün arka camları kırıldı, bir trafik aracının arka çamurluğunda ise göçük oluştu. Taşlı saldırı sonucu 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Şahısların polis ekiplerine saldırdıkları anlar kameraya yansıdı. Olayın ardından jandarma ile koordineli yürütülen çalışmada K.S. ile birlikte H.S., Ö.S., Ç.S., İ.S., H.S., D.E., F.C. ve M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, "görevli memura mukavemet" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
