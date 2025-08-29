22 yıl hapis cezasıyla aranan şahsı yakalayan polislere taşla saldırdılar, o anlar kamerada | Video
Hatay'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl hapis cezası bulunan şahsı yakalamak için düzenlenen operasyonda, polise taşlı ve yumruklu saldırı gerçekleştirildi. Olayda 3 polis memuru hafif yaralanırken, 9 kişi tutuklandı.
