220 kilogram kaldırmaya çalışan sporcunun göğüs kası kemikten koptu | Video

Vücut geliştirme sporcusu Ryan Crowley, bir spor salonunda 220 kilo Bench Press denemesi gerçekleştirdi. Ancak sporcu talihsiz bir an yaşadı. 220 kilogram kaldırmaya çalışan Ryan Crowley'nin göğüs kası kemikten koptu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Sporcunun tedavisi hastanede sürüyor.