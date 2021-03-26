220 kilogram kaldırmaya çalışan sporcunun göğüs kası kemikten koptu | Video
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Vücut geliştirme sporcusu Ryan Crowley, bir spor salonunda 220 kilo Bench Press denemesi gerçekleştirdi. Ancak sporcu talihsiz bir an yaşadı. 220 kilogram kaldırmaya çalışan Ryan Crowley'nin göğüs kası kemikten koptu. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. Sporcunun tedavisi hastanede sürüyor.