23 gündür hapşırma nöbetleri geçiren kadının tedavisi sürüyor | Video 10.10.2024 | 14:35 Sürekli hapşırma nöbetleri geçiren ve Batman’dan Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edilen Benazir Aydın’ın durumunun iyiye gittiğinden dolayı önümüzdeki günlerde taburcu edilmesi planlanıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Hapşırma nöbeti 18 Eylül'de Batman'da başlayan ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Aydın, ileri tetkik ve tedavi için 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, sevk edildiği günden bu yana Aydın'a Nöroloji, Psikiyatri, Kulak Burun Boğaz, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları ve Dahiliye bölümünden farklı doktorlar teşhis koyabilmek için test uyguladığı belirtildi.

Ankara'da 8 gündür tedavi gören Aydın'ın sağlık durumunun iyi gittiği ve hapşırma nöbetinin azaldığı, yapılacak son değerlendirmelere göre ise önümüzdeki günlerde taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.