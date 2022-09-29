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OTOMATİK OYNAT
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23 gündür kayıptı cesedi su dolu kuyuda bulundu | Video 29.09.2022 | 10:18
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Bursa'da sikke operasyonu: 5 gözaltı | Video 29.09.2022 | 09:24
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Üst geçitten atlayan kız ağır yaralandı... O anlar kamerada | Video 28.09.2022 | 23:09
İstanbul Bakırköy’de 5 Eylül günü ortadan kaybolan 50 yaşındaki Kazım Tan’ın cesedi 23 gün sonra su dolu kuyuda bulundu. Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince cesedine ulaşılan Kazım Tan’ın kaybolduğu gün bir arkadaşına domates toplayacağını söylediği ve domates toplarken dengesini kaybedip içi yaklaşık 3.5 metre su dolu çukura düştüğü ortaya çıktı. Olayla ilgili ihmalin olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.