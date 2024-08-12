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23 ilde siber suçlara yönelik “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

23 ilde siber suçlara yönelik “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı

12.08.2024 | 08:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen “Siberağ-5” operasyonu sonucu 54 şüphelinin yakalandığını ve 20’sinin tutuklandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak'ta "Siberağ-5" operasyonları düzenlendi. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, bilişim sistemine girme ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 24'ü hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbirleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, SIM kart, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
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