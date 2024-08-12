23 ilde siber suçlara yönelik “Siberağ-5” operasyonu: 54 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen “Siberağ-5” operasyonu sonucu 54 şüphelinin yakalandığını ve 20’sinin tutuklandığını açıkladı.
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