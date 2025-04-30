Video Yaşam 23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu | Video
23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu | Video

23 Nisan töreninde şarkı söyledi viral oldu | Video

30.04.2025 | 10:43

Adana’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerinde okulda Emrah’ın şarkısını söyleyince sosyal medyada viral olan çocuk, şarkıyı söylemeyi düğünlerde babasından öğrendiğini çok sevdiğini söyledi.

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Arif Nihat Asya İlkokulunda 2. sınıfta öğrenim gören Hacı Berke Sakallı (8) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında törende Emrah'ın "Götür beni gittiğin yere" şarkısını söyledi. Sakkalı'nın törende şarkı söylediği anlar videoya alınıp sosyal medyaya yüklenince birden viral olup milyon izlendi. Videonun çok izlenmesine şaşıran Sakallı, şarkı söylemeyi çok sevdiğini belirterek, "Benim babam özel güvenlik görevlisi ama düğünlerde şarkı söylüyor. Ben de onunla düğünlere gide gide şarkı söylemeyi öğrendim. O günde öğretmen benim şarkı söylediğimi biliyordu, törende de şarkı söylememi istedi. Ben de çıkıp söyledim. Görüntü çok izlenmiş çok sevindim mutlu oldum" dedi.

Sakallı, genellikle Ferdi Tayfur ve Emrah şarkılarını söylediğini belirterek, "İki sanatçıyı da çok seviyorum" diye konuştu.

Baba Mehmet Sakallı, "Ben düğünlerde şarkı söylerdim. O yüzden oğlumda aşinalık var. Bende engel olmak yerine destek oldum. Böyle olacağını bilmiyorduk gerçekten çok ilgi gördü. Oğlumla çok gurur duyuyorum. Bende, ilkokuldan bu yana hep söylerim. Benim çocukluğum, şuan oğlumda" dedi.

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