23 Nisan'da çocukların buluşma noktası cami oldu | Video

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Batıkent Yuva Çakırlar Çiftliği Camii İmam Hatibi Alparslan Köse Hoca, çocuklara camiyi sevdirmek için camide her cumartesi akşamı 'çocuk cami buluşması' adlı bir etkinlik düzenliyor. Ramazan ayı boyunca her cumartesi cami çocuk buluşması gerçekleştirdiklerini belirten imam Köse, "Amacımız çocuklarımıza cami sevgisi aşılamak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle camimizi süsledik. Yatsı namazını kıldıktan sonra çocuklarımızla birlikte çocuk bayramını kutladık. Çocuklara armağanlar verdik" dedi.

Çocuk cami buluşması etkinliği sonrası camiye gelen çocuk sayısında artış yaşandığını belirten İmam Köse, "9 aydır Batıkent Yuva Çakırlar Çiftliği Camii'nde görev yapıyorum, daha önce Aydın Nazilli'de görev yaparken bu tarz etkinlikler yapmıştım. Bu yıl Ramazan ayı vesilesiyle çocuklara cami sevgisi aşılamak ve camiyle çocukları buluşturmak için böyle bir proje başlattık. İmam olmadan önce marketçilik yapıyordum bundan dolayı süslemeleri de seviyorum. Cumartesi günler caminin girişini çocukların sevebileceği yiyeceklerle donattık. Etkinliğin yapılmadığı günlerde de çocuklar camiye akın akın gelmeye başladı. Camilerin korkulacak değil sevilecek yerler olduğunu çocuklara bu tarz etkinliklerle anlatabiliriz" diye konuştu.

RAMAZAN SONRASINDA DA DEVAM EDECEK

Etkinliğin geçen hafta 23 Nisan'a denk geldiğini de aktaran imam sözlerini şöyle tamamladı: "23 Nisan'a özel camimizi bayraklı balonlarla donattık. Çocuklarımızın çok hoşuna gitti. Başlattığımız etkinlik çocukların aileleri tarafından da çok beğenildi. Etkinlik için hazırlık aşamasında başta eşim ve çocuklarım da bana destek oldular. Ramazan sonrasında da bu etkinliği sürdürmek istiyoruz. Çünkü etkinlik olmadığı günlerde de çocuklarımız severek camiye geliyorlar.Diğer camilerin de bu tarz etkinlikler yapmalarını istiyoruz. Çocukların ilgisini çekerek onlara küçük yaşlarda cami sevgisini aşılayabiliriz."