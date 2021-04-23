Video Yaşam 23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı...

23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı...

23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı...
23.04.2021 | 09:01

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Sadece bize değil tüm dünya çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde kutlanıyor. Sabah.com.tr olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara mutluluk nedir diye sorduk ve coşkusu her zaman ve her koşulda devam eden 23 Nisan’ı hep birlikte kutladık.

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