23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı...

Sadece bize değil tüm dünya çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde kutlanıyor. Sabah.com.tr olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara mutluluk nedir diye sorduk ve coşkusu her zaman ve her koşulda devam eden 23 Nisan’ı hep birlikte kutladık.