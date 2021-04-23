23 Nisan'da farklı ülkelerden çocuklar konuştu! Diller farklı gönüllerdeki mutluluk aynı...
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Sadece bize değil tüm dünya çocuklarına Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde kutlanıyor. Sabah.com.tr olarak dünyanın farklı yerlerinde yaşayan çocuklara mutluluk nedir diye sorduk ve coşkusu her zaman ve her koşulda devam eden 23 Nisan’ı hep birlikte kutladık.