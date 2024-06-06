Video Yaşam 23 yaşındaki eniştesini 'kardeşine kötü davranıyor' diye öldürdü | Video
23 yaşındaki eniştesini 'kardeşine kötü davranıyor' diye öldürdü | Video

23 yaşındaki eniştesini 'kardeşine kötü davranıyor' diye öldürdü | Video

06.06.2024 | 10:44

Adana'da bir kişi kız kardeşine kötü davrandığını öne sürdüğü eniştesini tartışınca tabanca ile vurdu. Yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirirken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, 28 Nisan günü Yüreğir ilçesine bağlı Solaklı-Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk babası Samet Gençdal (23), kayınbiraderi Ali Yeşilbudak (37) ile evde buluştu. Bir süre sonra ikili tartışma başladı. Tartışma sırada Ali Yeşilbudak, eniştesi Samet Gençdal'ı tabanca ile bacağından vurarak kaçtı.

"2 GÜN YAŞAM SAVAŞINA DAYANABİLDİ"
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Samet Gençdal'ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün yaşam savaşı veren Gençdal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

"KATİL İFADESİNDE 'AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ' DEDİ"
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Ali Yeşilbudak'ı yakalamak için çalışma başlattı. Cinayet polisleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Sarıçam ilçesinde bir apartman dairesinde şüphelinin saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla Ali Yeşilbudak yakalandı. Yeşilbudak emniyetteki ifadesinde, "Kız kardeşime kötü davranıyordu. Konuşmak için buluştuk. Amacım öldürmek değildi" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Yeşilbudak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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