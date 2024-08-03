230 bin liraya satarken yakalandı! Seri numaraları alınmış paralarla suçüstü... | Video
Barınağa bırakılan hayvanları para karşılığında sattığı, ödemeleri anlaşmalı olduğu veteriner üzerinden alarak hayvanlara tedavi uygulanmış gibi sahte faturalar tanzim edilmesini sağladığı iddia edilen bir dernek yöneticisi suçüstü yakalandı.
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