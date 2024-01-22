24 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 190 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı | Video
Gaziantep'te 24 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs, 190 saat süren güvenlik kamera incelemesi ve teknik takip sonucu bir araçtan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
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