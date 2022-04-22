Video Yaşam 244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video
244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video

244 kaçak göçmen gözaltına alındı! Evlerini kiralayan 21 kişiye 285 bin lira ceza | Video

22.04.2022 | 14:51

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İstanbul’da 244 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ceza kesildi.

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İstanbul Emniyeti; ülkemize yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili Kartal, Başakşehir, Şişli, Bayrampaşa ve Bağcılar İlçeleri'nde uygulama yaptı. 119'u Afganistan, 68'i Suriye, 26'sı Pakistan, 26'sı Bangladeş ve 5'i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplamda 244 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlere evlerini kiraladıkları belirlenen 21 kişiye 285 bin 714 lira ve yedi düzensiz göçmeni sigortasız olarak çalıştıran ve iş yerinin deposunda barındırdığı tespit edilen bir kişiye 18 bin 18 lira idari para cezası kesildi. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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