248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: "İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" | Video
Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11.gününde 248.saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in enkazdan sağ çıkarılması bölgede bayram havası yaşattı. Aleyna’nın yakınları kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken. Aleyna’nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. “Allah’tan ümit kesilmez” dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı.
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