248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: "İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" | Video 16.02.2023 | 16:52 Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 11.gününde 248.saatte 17 yaşındaki Aleyna Ölmez’in enkazdan sağ çıkarılması bölgede bayram havası yaşattı. Aleyna’nın yakınları kurtarma çalışmasına 11 gündür ara vermeden çalışan madencilere sarılıp gözyaşı dökerken. Aleyna’nın enkaz altındaki kardeşinin de kurtarma çalışmasına devam ediliyor. Depremzede yakınlarının teşekkür edip dua ettiği madenci, “Beni katma, hepimiz buradayız. “Allah’tan ümit kesilmez” dedik. Biz çalışmaya devam edelim” sözleri herkesi duygulandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Atabey Apartmanı enkazında madenciler, Sakarya Büyükşehir itfaiye ekipleri, JAK ekipleri, UMKE ekiplerinin enkaz altından sağ olarak çıkardığı Aleyna Ölmez tedavi için hastaneye sevk edildi. 11 gündür bekleyen Aleyna'nın teyzesi Güler Duman, ısrarla çalışmasını sürdüren kurtarma ekibindeki madenciye sarılarak teşekkür etti: "11 gündür bizi yalnız bırakmadılar. Bunların sayesinde yeğenim kurtuldu. Gece gündüz buradalar. Allah onlardan razı olsun" dedi. Kuzeni Feyzullah Çelik de bir kuzeninin daha enkaz altında olduğunu, onun da çıkarılmasını ümit ettiklerini kaydetti. Madenci ise kendisine yöneltilen övgüler üzerine, "Beni katmayın. Biz hepimiz buradayız. Biz çalışmaya devam edelim. Allah'tan ümit kesilmez" sözleriyle mütevaziliğini gözler önüne serdi.