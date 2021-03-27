25 bin liralık saat koleksiyonunu çaldı! Kucağında kasayla böyle gözlerden kayboldu

İstanbul Avcılar’da bir hırsız, park halinde bulunan bir otomobilin camını kırarak içerisinde 25 bin liralık saat koleksiyonunun bulunduğu kasayı çaldı ve kayıplara karıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, E.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızın kucağında kasayla gözlerden kaybolduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da bir hırsız, park halinde bulunan bir otomobilin camını kırarak içerisinde 25 bin liralık saat koleksiyonunun bulunduğu kasayı çaldı ve kayıplara karıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, E.B. isimli şüpheliyi gözaltına aldı. Hırsızın kucağında kasayla gözlerden kaybolduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay İstanbul'un Avcılar İlçesi'ne bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde 17 Mart tarihinde meydana geldi. İddiaya göre bir hırsız, gece saatlerinde park halinde bulunan bir otomobilin içerisinde kasa olduğunu fark etti ve arabanın camını kırarak kasayı çaldı. İçersinde maddi değeri 25 bin lira olan eski saatler, gözlükler, biblo, kolye, yüzük ve pahalı çakmakların bulunduğu kasayı kucağına alarak kaçmaya başlayan hırsız kaçtı.

EŞYALARLA BİRLİKTE YAKALANDI

Kasasının çalındığını fark eden otomobil sahibi durumu İstanbul Polisi'ne bildirdi ve şikayetçi oldu. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. E.B. isimli şüphelinin kimliğini tespit eden Avcılar Emniyeti, E.B.'yi 25 Mart Perşembe günü Yeşilkent Mahallesi'ndeki ikametinde gözaltına aldı. Adreste yapılan arama çalışmalarında çalıntı olduğu belirlenen bir adet üç boyutlu gözlük kumandası, bir adet oto direksiyon kumandası ve 18 adet güneş gözlüğü ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan E.B. isimli şüpheli; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.