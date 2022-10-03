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OTOMATİK OYNAT
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İzmir'de jandarmanın yakaladığı 6 insan kaçakçısı tutuklandı | Video 03.10.2022 | 12:28
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Alev alev yanan evdeki tüp patlaması vatandaşları korkuttu | Video 03.10.2022 | 12:25
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Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 03.10.2022 | 12:13
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Gaziosmanpaşa'daki kazada kaldırımdakiler ölümden döndü | Video 03.10.2022 | 11:41
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25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 03.10.2022 | 11:40
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Girdiği iş yerinden bilgisayar çalan hırsız yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:24
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Köpükle yüzünü kapatıp 70 bin liralık motosikleti çaldı | Video 03.10.2022 | 11:09
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Eşek firarda! Ahırdan kaçan "Kadife" şehir merkezine indi | Video 03.10.2022 | 11:09
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Çocuklarının gözünün önünde eşini öldüren koca yakalandı | Video 03.10.2022 | 11:10
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İstanbul'da 19 ilçede kaçakçılık operasyonu | Video 03.10.2022 | 11:08
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 3 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 03.10.2022 | 11:00
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Şişli'de aracını silen sürücünün telefonunu çaldı | Video 03.10.2022 | 10:44
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Halı sahada kalp krizi geçiren genç, hastanede hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:16
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Halı sahada kalp krizi geçiren genç hayatını kaybetti | Video 03.10.2022 | 10:17
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Taksim Meydanı’nda önce darp sonra gasp kamerada | Video 03.10.2022 | 10:17
Mersin'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 25 litre el yapımı içki ele geçirildi.