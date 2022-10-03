25 litre kaçak içki ele geçirildi: 3 gözaltı | Video

Mersin'de gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 25 litre el yapımı içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde el yapımı alkol üretip, satış yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 3 işyerine operasyon düzenleyen ekipler, A.O., Z.S. ve A.O.'yu gözaltına alırken, adreslerde yapılan aramalarda 25 litre el yapımı alkollü içki, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.