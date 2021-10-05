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OTOMATİK OYNAT
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Çanakkale'de oltaya takılan 2,5 metrelik köpek balığı kamerada 05.10.2021 | 18:18
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2.5 metre boyunda camgöz köpekbalığını böyle yakaladı | Video 05.10.2021 | 17:53
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Şanlıurfa Viranşehir'de 'torbacı' operasyonu: 12 gözaltı! 05.10.2021 | 16:50
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Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı | Video 05.10.2021 | 16:36
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Denizli'de silahlı kavga 1 ölü, 1 yaralı 05.10.2021 | 16:18
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Ataşehir’de polisle pazarlık yapan değnekçiler kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:53
05:58
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Petshoptan papağan çalan 2 zanlı yakalandı | Video 05.10.2021 | 15:32
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Halk otobüsündeki tartışma, yumruklu saldırıya dönüştü | Video 05.10.2021 | 14:15
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Şarkıcı İrem Derici kendisine hakaret edeni affetmedi | Video 05.10.2021 | 14:27
Çanakkale’de sinarit avına çıkan amatör balıkçının oltasına 2,5 metre boyunda camgöz köpek balığı vurdu. O anlar başka bir amatör balıkçının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.