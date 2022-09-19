Video Yaşam 25 metrekare odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibinden şaka gibi açıklama "3-4 kişi kalabilirler" | Video
25 metrekare odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibinden şaka gibi açıklama

25 metrekare odaya 3 bin 500 lira kira isteyen ev sahibinden şaka gibi açıklama "3-4 kişi kalabilirler" | Video

19.09.2022 | 12:43

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Eyüpsultan'da yaklaşık 25 metrekarelik bir odaya 3 bin 500 lira kira isteyen Veli Budanmış, sosyal medyada kendisine gösterilen tepkilere "Emlakçının hemen ilan vereceğini bilmiyordum, eski hali kötü ancak, boya badana yaptık çok masrafa girdik. Bir kişiye bu ücret fazla gelir ama, 3-4 kişi kalabilirler" diye konuştu.

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Düğmeciler Mahallesi'nde ofisten dönüştürülen yaklaşık 25 metrekarelik bir oda için 3 bin 500 TL kiralık ilanı verilmesi sosyal medyada gündem oldu. İlanı görenler insanlar bu oda için istenen kiranın çok fazla olduğunu ifade etti. Tepkilere neden olan odanın sahibi Veli Budanmış, odanın eski halinin kötü olduğunu, o şekilde zaten kiraya verilemeyeceğini belirterek, "Burası 25 metrekare, mutfak, tuvalet ve bir odası var. Boya badana yaptırdık, çok masrafa girdik" dedi.

"15 BİN LİRA MASRAF YAPTIM"
Emlakçının ilanı erken vermesi nedeniyle odanın bakımsız, kötü halde göründüğünü ifade eden Veli Budanmış, "Oda 15 gündür ilanda. Resimleri emlakçı çekti. Kendisine 'Bu şekilde çekiyorsun ama, ben tamirata sokacağım burayı' dedim. Sosyal medyaya düştüğünden haberim yok. Eski hali evet kötü ama, ben emlakçının direk koyacağını bilemedim. O şekilde zaten verilmezdi. Genelde tek kişi için arıyorlar, onlara da ağır geldiği için tutmadılar. Şimdiye kadar 5 kişi aradı. Depo için isteyen de oldu. Biri, 'Kedi besleyeceğim' dedi, ona vermedim" dedi. Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, "Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL'ye de veririz" diye konuştu. DHA ekibine odayı gezdiren ev sahibi Budanmış, kendisinin de böyle yerlerde çok kaldığını, mutfağa çay ocaklarındaki gibi havalandırma sistemi kuracağını, pencere ve kapıları boyayacağını anlattı. Budanmış bir ailenin bile zorunlu olursa bu odada kalabileceğini belirtti.

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