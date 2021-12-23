2.5 metrelik köpek balığını gören Erzurumlular telefonuna sarıldı | Video

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Erzurum’da yeni açılan bir balıkçıda sergilenen 2 metre 40 santimetrelik 220 kilogram ağırlığındaki köpek balığı Erzurumluların ilgi odağı oldu. Daha önce köpek balığı görmeyen vatandaşlar balıkla fotoğraf çekildi.
Erzurum'da bir balıkçı yeni şubesinin açılışına özel Trabzon'da tutulan 2 metre 40 santimetrelik 220 kilogram ağırlığındaki bir köpek balığı getirdi. İş yerinin önünde sergilenen balık her müşterinin dikkatini çekti. Alışverişe gelen müşteriler köpek balığı ile fotoğraf çekilmeden edemedi.
Daha önce köpek balığını sadece televizyondan gören vatandaşların dokunarak inceledikleri köpek balığı 3 gün boyunca iş yerinin önünde sergilendikten sonra parçalanarak müşterilere dağıtılacak.
İş yeri çalışanları Erzurumlu vatandaşların ilk kez bir köpek balığını bu kadar yakından gördüklerini o yüzden incelediklerini ve fotoğraf çektiklerini söyledi.