25 saat sonra gelen mutluluk... Baba ve kızı böyle kurtarıldı | Video
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili vuran deprem sonrası Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 25 kişilik arama kurtarma ekibi ayağının tozuyla gittiği Malatya'da baba ve kızını enkaz altından kurtardı.
"ANNEM KAÇAMADI"
Ekiplerle telefonla konuşarak babasının ve kendisinin bulunmasını sağlayan 8 yaşındaki Sadiye'nin sözleri yürek burktu. Sadiye, bahçeye çıkmak için hazırlandıkları sırada annesinin farklı bir odada depreme yakalandığını ve enkaz altında kaldığını söyledi.
Küçük kız, "Annem kaçamadı. Annem yanımızdan ayrıydı. Bize eşya almak için yatak odasına gitmişti bahçeye inecektik. Annemden hiç ses gelmiyor. Annemin elini çektim, tuttum sonra elimi bıraktı. Ondan sonra daha hiç elimi tutmadı. Annem enkazın altında kaldı" sözleriyle yürekleri dağladı.
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