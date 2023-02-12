Video Yaşam 25 saatlik çalışma ile 152’nci saatte Pınar adlı çocuğa canlı olarak ulaşıldı | Video
25 saatlik çalışma ile 152’nci saatte Pınar adlı çocuğa canlı olarak ulaşıldı | Video

25 saatlik çalışma ile 152’nci saatte Pınar adlı çocuğa canlı olarak ulaşıldı | Video

12.02.2023 | 15:10

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin, enkazda yaptıkları dinlemede tespit edilen ses ile 25 saat süren çalışmanın ardından 152’nci saatte Pınar adlı bir çocuk göçük altından çıkartıldı.

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Depremin en çok etkilediği kentlerden biri olan Hatay'ın çöken su şebekesini ayağa kaldırmak için çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT), su kaçak tespit cihazları ile dinleme yaparak can kurtarmaya devam ediyor. 70'in üzerinde depremzedenin yerini bulan ASAT ekiplerinin ses tespit ettiği enkazda yaralıların kurtulmasına öncülük ediyor.

25 SAATTE ÇIKARTTILAR
ASAT'ın yaptığı dinleme 152'inci saatte bir çocuğun daha hayatını kurtardı. Dün saat 10.00'da Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde Suriyeli bir ailenin kaldığı binada dinleme yapan ASAT ekipleri, ses tespit etti. Bölgedeki arama kurtarma ekiplerine haber veren ASAT birimi, binada kurtarma çalışmalarının başlamasını sağladı. Suriyeli babanın verdiği bilgiler ile arama kurtarma yapan ekipler, 45 derece yatan ve katları birbirine geçen binadan dün saat 16.00'da tekrar dinleme istedi. ASAT ekiplerinin sesi teyit etmesiyle, kurtarma çalışma çalışmalarına devam edildi. Yaklaşık 25 saatlik bir çalışma ile 152'nci saatte Pınar adlı çocuğa canlı olarak ulaşıldı.

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