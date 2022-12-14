25 yıllık kocasını bıraktı, 7 çocuk babasına kaçtı! 4 çocuk annesi Emine Özkan Müge Anlı canlı yayınında | Video

25 yıllık kocasını bırakıp, 7 çocuklu Battal'la kaçan Emine Özkan canlı yayına bağlandı! Zorla tutulmadığını söyleyen Emine Özkan, "Eşim çok baskı yapıyordu, kafama silah dayamıştı" dedi. Çocuklarından sert tepki gören Emine Hanım, Battal ile mutlu olduğunu söyledi.