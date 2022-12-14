25 yıllık kocasını bıraktı, 7 çocuk babasına kaçtı! 4 çocuk annesi Emine Özkan Müge Anlı canlı yayınında | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:05
05:36
10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 14.12.2022 | 10:51
01:00
Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 14.12.2022 | 10:22
02:50
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 14.12.2022 | 10:19
04:11
04:11
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! İlk sözü "Yine mi ölmedim" oldu | Video 14.12.2022 | 10:19
03:32
Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 14.12.2022 | 10:12
01:14
Adana'da tacizciye linç girişimi | Video 14.12.2022 | 10:19
02:23
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2022 | 09:43
00:37
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 09:42
02:56
03:46
02:10
Ümraniye'de geri dönüşüm merkezinde korkutan yangın | Video 14.12.2022 | 08:52
01:46
Mersin'de DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı | Video 14.12.2022 | 08:55
02:19
Konya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i bebek 7 yaralı | Video 14.12.2022 | 08:49
02:38
00:35
01:46
Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye götürdü | Video 13.12.2022 | 23:48
00:53
Kontrolden çıkan otomobil markete böyle daldı: 2 ağır yaralı | Video 13.12.2022 | 23:38
25 yıllık kocasını bırakıp, 7 çocuklu Battal'la kaçan Emine Özkan canlı yayına bağlandı! Zorla tutulmadığını söyleyen Emine Özkan, "Eşim çok baskı yapıyordu, kafama silah dayamıştı" dedi. Çocuklarından sert tepki gören Emine Hanım, Battal ile mutlu olduğunu söyledi.