25 zehir taciri, şafak baskınında böyle yakalandı | Video
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İstanbul’da 25 uyuşturucu satıcısı eş zamanlı şafak operasyonunda yakalandı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.
İstanbul'un Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nde "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına düzenlenen Özel Harekat destekli eş zamanlı şafak operasyonu polis kameralarına yansıdı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün operasyonunda 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 10 firari şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.