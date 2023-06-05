Video Yaşam 250 bin liralık araca 1,5 milyonluk ses sistemi döşetti... Araçları gören dönüp bir daha baktı | Video
250 bin liralık araca 1,5 milyonluk ses sistemi döşetti... Araçları gören dönüp bir daha baktı | Video

250 bin liralık araca 1,5 milyonluk ses sistemi döşetti... Araçları gören dönüp bir daha baktı | Video

05.06.2023 | 11:52

Edirne'de gerçekleştirilen modifiyeli araçlar festivalinde, bazı araçları ve ses sistemlerini görenler inanamadı. Bakanların bir daha dönüp baktığı araçlardan birisi de aracın değerinden 7 kat daha fazla maliyetle ses sistemi döşetilen ve maliyeti 1,5 milyona ulaşan araçtı.

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Edirne'de gerçekleştirilen Cadde Edirne Fest 2, festivaline yoğun katılım sağlandı. Yüzlerce araç ve sahibinin katıldığı festivalde, birbirinden güzel modifiyeli araçlar, vatandaşların ilgi odağı oldu. Sahiplerinin aldıktan sonra değerinden fazla para harcayarak modifiye ettikleri araçlar, gören vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yüz binlerce lira harcanarak araçlara eklenen ses sistemleri ve yapılan boyamalar kendine hayran bıraktı. Etkinliğe katılan araçlar arasında çeşitli kategorilerde yarışmalar düzenlendi. Yarışmalarda dereceye giren araçların sahiplerine plaket ve kupa verildi.

SES SİSTEMLERİ ARAÇLARDAN DAHA PAHALI
Ve 250 bin lira olan aracında 1,5 milyonluk ses sistemi bulunduğunu söyleyen modifiyeli araç tutkunu Resul Yılmaz, "Aracın normal değeri 250 bin lira. Aracımızda ortalama 1,5 milyonluk ses sistemi vardır. Araçta 7 aylık emek var her şeyini kendimiz yaptık. Hiç masraftan kaçmadık" açıklamasında bulundu. Modifiyeli araçların hobisi olduğunu söyleyen Enes Can Şahin de, "Arabanın önünden geçenler ilk önce kulaklarını kapatıyor. Bizde hobi para harcadığımız zaman mutlu oluyoruz. Eğlendirmeyi seviyoruz" dedi.

Araçlarda bulunan ses sistemlerinin araçlardan daha pahalı olduğunu vurgulayan Fatih Altuntaş, "Araçlarımızın üzerindeki ses sistemi araçlarımızın rayiç bedelinin daha üstünde. Bizim amacımız müziği, modifiyeli araçları halkımıza duyurmak. Bu bizim hobimiz" ifadelerine yer verdi.

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