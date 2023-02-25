Video Yaşam 26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video
26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video

26 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 4 tutuklama | Video

25.02.2023 | 10:19

Adana’da polisin yaptığı operasyonda 26 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 zanlı tutuklandı.

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