Video Yaşam 26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı... "Denetleyemezsiniz" diyerek bıçakla saldırdı | Video
26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı...

26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı... "Denetleyemezsiniz" diyerek bıçakla saldırdı | Video

13.08.2022 | 15:09

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 01:33
Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 13.08.2022 | 15:09
Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul’daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video 02:09
Zehir tacirlerine bir darbe daha! İstanbul'daki operasyonlarda 172 kişi gözaltına alındı | Video 13.08.2022 | 15:09
26 cm’lik bıçakla dehşet saçtı... Denetleyemezsiniz diyerek bıçakla saldırdı | Video 00:26
26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı... "Denetleyemezsiniz" diyerek bıçakla saldırdı | Video 13.08.2022 | 15:09
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video 00:40
Hem hırsızı yakaladılar hem çaldığı aracı buldular | Video 13.08.2022 | 14:57
Kadıköy’de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 01:17
Kadıköy’de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi | Video 13.08.2022 | 14:26
İstanbul’da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması: 172 şüpheli şahıs yakalandı | Video 02:07
İstanbul’da torbacılara yönelik narko ve dar alan uygulaması: 172 şüpheli şahıs yakalandı | Video 13.08.2022 | 14:20
Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi | Video 03:43
Sakin kent Akyaka böyle görüntülendi | Video 13.08.2022 | 14:17
İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video 02:02
İş yerinin yandığını gören polis, camı kırıp müdahale etti! O anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 14:17
Kırklareli’de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı | Video 01:06
Kırklareli'de tren rayı hırsızlığına 5 gözaltı | Video 13.08.2022 | 12:08
İstanbul Kartal’da bir garip hırsızlık! Önce öptü sonra telefonunu çaldı | Video 01:50
İstanbul Kartal'da bir garip hırsızlık! Önce öptü sonra telefonunu çaldı | Video 13.08.2022 | 12:52
Ankara’da feci kaza: Motosiklet sürücüsü akaryakıt istasyonuna böyle savruldu | Video 00:26
Ankara'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü akaryakıt istasyonuna böyle savruldu | Video 13.08.2022 | 12:31
Gece kulübü önündeki cinayet kamerada: Zanlılar bağ evinde yakalandı | Video 01:42
Gece kulübü önündeki cinayet kamerada: Zanlılar bağ evinde yakalandı | Video 13.08.2022 | 12:20
Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor | Video 02:51
Murat Kanyonu eşsiz güzelliğiyle göz kamaştırıyor | Video 13.08.2022 | 12:20
Son Dakika: Antalya’da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video 03:06
Son Dakika: Antalya'da banka müdürünü rehin almıştı! Saldırganın ifadesi ortaya çıktı | Video 13.08.2022 | 12:09
Elazığ’da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı | Video 03:52
Elazığ’da son 1 yılda çocukların midesinden çıkarılanlar görenleri şaşırttı | Video 13.08.2022 | 12:08
Kahramanmaraş’ta otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 03:35
Kahramanmaraş'ta otobüste yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 13.08.2022 | 11:24
Justin Bieber’ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz | Video 02:16
Justin Bieber'ın videosunu paylaştığı Sofi Ömer: "İnşallah kısa zamanda Justin Bieber’la çay içeceğiz" | Video 13.08.2022 | 09:50
Bağcılar’da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video 03:02
Bağcılar'da panelvan araç ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı | Video 13.08.2022 | 09:46
Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı | Video 02:07
Kadıköy’de kadın cinayeti: 5 el ateş edip olay yerinden kaçtı | Video 13.08.2022 | 09:29
İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video 01:23
İzmir’de damat dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı | video 13.08.2022 | 09:08

İstanbul'da şehir eşkıyası bir kasap; iş yerini denetlemeye gelen üç İlçe Tarım Müdürlüğü görevlisine "Benim iş yerimi denetleyemezsiniz" diyerek 26 santimetrelik bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş şehir eşkıyası kasabın görevlilere saldırdığı o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Saldırgan kasap, olaya müdahale eden İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 4 Ağustos Perşembe sabahı saat 10.50 sıralarında İstanbul Güngören'de yaşandı. Güngören Kaymakamlığı'na bağlı olan İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Eyüp S.K. (36), Özlem U. (33) ve Bilal S. (31), Güngören İlçesi Merkez Mahallesi İkbal Sokak üzerinde bulunan bir kasaba denetleme yapmak üzere girdi.

İş yerinin sahibi olan Aydın A. (44), denetime engel olmak üzere görevli üç kişiye bıçak çekti. İddialara göre; bıçaklı şehir eşkıyası Ahmet A. hakaret ettiği görevlilere "Benim iş yerimi denetleyemezsiniz" diyerek elindeki sarı saplı yaklaşık 26 santimetre uzunluğundaki bıçakla saldırdı. Görevliler kaçmaya çalıştı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Elinde bıçakla görevlileri kovalayan ve bıçağı rastgele sallayan şehir eşkıyası Ahmet A. olaya o an müdahale eden İstanbul Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın elindeki 26 santimetrelik sarı saplı bıçağa el konuldu ve bıçak muhafaza altına alındı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera kayıtları delil olarak toplandı. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu.

"Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Kasten Yaralama ve İş Kazası" suçlarından dolayı geçmişte kayıtları bulunan ve geçmişte yine iş yerini denetlemeye gelen görevlilere saldırdığı iddia edilen Ahmet A., "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Saldırgan kasabın iş yerinin denetlenmesine karşı çıkması ve iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldırması "At, eşek veya domuz mu kesiyor" yorumlarına yol açtı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA