26 cm'lik bıçakla dehşet saçtı... "Denetleyemezsiniz" diyerek bıçakla saldırdı | Video

İstanbul'da şehir eşkıyası bir kasap; iş yerini denetlemeye gelen üç İlçe Tarım Müdürlüğü görevlisine "Benim iş yerimi denetleyemezsiniz" diyerek 26 santimetrelik bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş şehir eşkıyası kasabın görevlilere saldırdığı o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Saldırgan kasap, olaya müdahale eden İstanbul Emniyeti tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay, 4 Ağustos Perşembe sabahı saat 10.50 sıralarında İstanbul Güngören'de yaşandı. Güngören Kaymakamlığı'na bağlı olan İlçe Tarım Müdürlüğü'nde görevli Eyüp S.K. (36), Özlem U. (33) ve Bilal S. (31), Güngören İlçesi Merkez Mahallesi İkbal Sokak üzerinde bulunan bir kasaba denetleme yapmak üzere girdi.

İş yerinin sahibi olan Aydın A. (44), denetime engel olmak üzere görevli üç kişiye bıçak çekti. İddialara göre; bıçaklı şehir eşkıyası Ahmet A. hakaret ettiği görevlilere "Benim iş yerimi denetleyemezsiniz" diyerek elindeki sarı saplı yaklaşık 26 santimetre uzunluğundaki bıçakla saldırdı. Görevliler kaçmaya çalıştı.

İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ

Elinde bıçakla görevlileri kovalayan ve bıçağı rastgele sallayan şehir eşkıyası Ahmet A. olaya o an müdahale eden İstanbul Polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın elindeki 26 santimetrelik sarı saplı bıçağa el konuldu ve bıçak muhafaza altına alındı. Olayın yansıdığı güvenlik kamera kayıtları delil olarak toplandı. Görgü tanıklarının da ifadelerine başvuruldu.

"Hakaret, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Kasten Yaralama ve İş Kazası" suçlarından dolayı geçmişte kayıtları bulunan ve geçmişte yine iş yerini denetlemeye gelen görevlilere saldırdığı iddia edilen Ahmet A., "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Saldırgan kasabın iş yerinin denetlenmesine karşı çıkması ve iş yerine gelen görevlilere bıçakla saldırması "At, eşek veya domuz mu kesiyor" yorumlarına yol açtı.