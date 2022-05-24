26 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 44 gözaltı | Video

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 44’ü yakalandı, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'nda yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen; 11'i Kara Kuvvetleri, 16'sı Deniz Kuvvetleri, 2'si Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 29'u muvazzaf 37 asker, 23'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 60 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

TERÖR, İSTİHBARAT VE JANDARMA

Bunun üzerine dün gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 26 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'i Yarbay, 3'ü Binbaşı, 8'i Üsteğmen, 3'ü Teğmen, 14'ü Astsubay ve 8'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 60 şüpheliden 44'ü yakalandı, 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

27 OPERASYONDA REKOR TUTUKLANMA ORANI

Öte yandan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle 19/11/2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 26 ayrı operasyon sonucu, 3 bin 835 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerden 2 bin 337'si muvazzaf, 712'si muvazzaf olmayan asker, 831'i darbe girişimi sonrası kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden bin 646'sının tutuklandığı, 597 şüphelinin ise faydalı itirafçı olması gerekçesiyle serbest bırakıldığı bildirildi.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle bugün de dahil olmak üzere toplamda 27 operasyon yapıldığı öğrenildi. Bugüne kadar yapılan operasyonlarda rekor oranda tutuklanma olması operasyonların başarısını gözler önüne serdi. Tutuklama oranının yüzde 62, yakalanıp ifadesi alınabilenlere göre itirafçı oranının ise yüzde 26 olduğu belirtildi.