26 metrelik tur teknesi tamir sırasında alev aldı | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tamir sırasında alev alan 26 metrelik tur teknesi küle döndü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin tersanedeki diğer teknelere sıçramaması için ekipler büyük çaba harcadı.