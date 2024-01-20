Video Yaşam 26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video
26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video

26 yıl hapis cezası ile aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı | Video

20.01.2024 | 10:50

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, kasten öldürme suçu dahil toplam 5 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sahte kimlikle yakalandı.

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Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu operasyonda Mersin 4. Ağır Ceza mahkemesince kasten öldürme suçu dahil toplam 5 ayrı suçtan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Okan Ş. saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İkamette yapılan aramada 146.30 gram esrar uyuşturucu maddesi, 3 kök yetiştirilmiş kenevir bitkisi, kenevir tohumu, uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan özel düzenek, 1 sahte kimlik belgesi, 1 sahte sürücü belgesi ele geçirildi.

Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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