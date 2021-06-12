Video Yaşam 260 suç kaydı olan hırsız kamerada... Kasalardaki parmak izlerinden yakalandı!

260 suç kaydı olan hırsız kamerada... Kasalardaki parmak izlerinden yakalandı!

260 suç kaydı olan hırsız kamerada... Kasalardaki parmak izlerinden yakalandı!
12.06.2021 | 10:11

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260 suç kaydı bulunan ve İstanbul’da girdiği iş yerlerini soyan bir kişi, yazar kasalarda bulunan parmak izlerinden yakalandı. Soygun anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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İstanbul'da bir soyguncu; 3 Haziran Perşembe gecesi saat 00.05 ve 03.00 sıralarında Ataşehir İlçesi'ne bağlı İçerenköy Mahallesi'nde bulunan iki iş yerine kapılarını kanırtıp girdi. Söz konusu iş yerlerindeki yazar kasalardan bin 800 lira çalan hırsız kaçtı. O anlar iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinden ve yazar kasalardaki parmak izlerinden açık kimliği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli B.D. yakalanarak gözaltına alındı. "Hırsızlık" başta olmak üzere 260 suç kaydı bulunan şüpheli "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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