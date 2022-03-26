Video Yaşam 270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar
270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar

270 bin liralık hırsızlık yapmıştı! Kameralardan iz sürerek yakaladılar

26.03.2022 | 09:39

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OTOMATİK OYNAT

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir iş yerinden 70 bin lira değerinde jeneratör, iki araçtan ise 200 bin lira değerinde tekstil malzemesi çalan bir kişiyi yakaladı.

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