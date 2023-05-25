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28. Dönem İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını teslim almaya başladı | Video

28. Dönem İstanbul Milletvekilleri mazbatalarını teslim almaya başladı | Video

25.05.2023 | 13:01

14 Mayıs seçimlerinin ardından İstanbul 28. Dönem Milletvekillerini mazbatalarını teslim almaya başladı. MHP milletvekilleri ve DSP Genel Başkanı AK Parti milletvekili Mehmet Önder Aksakal mazbatalarını teslim aldı.

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14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim'inin ardından İstanbul milletvekilleri mazbatalarını İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan Yüksek Seçim Kurulu İl Başkanlığı'ndan almaya başladı. MHP milletvekillerinden Celal Adan, Edip Semih Yalçın Feti Yıldız ve İzzet Ulvi Yönter mazbatalarını İl seçim Kurulu Başkan ve üyeleri tarafından teslim aldılar.

"TÜRKİ MİLLETİ DEMOKRASİYİ BENİMSEMİŞTİR''

MHP 28. Dönem Milletvekili Celal Adan, "Milletimize hayırlı olsun. Türk milleti demokrasiyi benimsemiştir ve demokrasi koruyan en iyi milletlerden birisi. Bugün burada Teşkilat Başkanımız değerli hocamız Edip Semih Yalçın Bey, Ar-Ge'den Sorumlu Başkan Yardımcımız İzzet Ulvi Yönter Bey, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız Bey ile mazbatalarımızı aldık. Milletimize hayırlı olsun'' dedi.

DSP GENEL BAŞKANI MAZBATASINI ALDI

DSP Genel Başkanı, AK Parti 28. Dönem milletvekili Mehmet Önder Aksakal mazbatasının teslim alan isimler arasındaydı. Aksakal, "Türk milletine hayırlısı olmasını diliyorum. 1. Etabı 14 Mayıs'ta tamamlamıştık. Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs'ta tamamlanacak. Cumhuriyetimizin 100. Yılında Cumhuriyet meclisinde ülkemi ve milletimi temsil etme onuruna eriştiğim için bende çok mutluyum. Bundan mütevekkil süreçte Atatürk'ün bize emaneti olan Cumhuriyetimizin ilelebet yaşaması ve yaşatılması için meclisteki görevimi yerine getireceğiz, halkımıza hizmet edeceğiz'' açıklamasında bulundu.

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