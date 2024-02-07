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29 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video

29 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video

07.02.2024 | 09:53

Gaziantep’te polis ekipleri tarafından 29 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 29 ayrı araçtan hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
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29 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video 00:31
29 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video 07.02.2024 | 09:53
29 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video 00:31
29 ayrı araçtan hırsızlık yapan şüpheli kamerada | Video 07.02.2024 | 09:53
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