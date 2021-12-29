29 ayrı suçtan ve 12 yıl hapis cezasıyla aranan kişi yakalandı | Video

Denizli’de 29 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Honaz ilçesinde yaşayan 2017 ile 2020 yılları arasında yaptığı hırsızlıktan dolayı aranan, "gece yarasaları" olarak isim verilen hırsızlık çetesinin son üyesinin ilçeye giriş yaptığını tespit etti. Ekipler tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 29 ayrı suçtan aranan ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Musa D. (25) gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Musa D. cezaevine sevk edildi.