29 kişiye mezar oldu! Yangında küle dönen gece kulübü Masquerada’nın içi görüntülendi | Video

İstanbul Beşiktaş'ta tadilatta olan "Masquerada" isimli gece kulübünde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangınla ilgili yeni görüntüler paylaşıldı. İstanbul Valiliği, gece kulübünün yangın sonrası görüntülerini paylaştı.