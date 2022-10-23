29 noktadan görüntü toplayıp yakaladılar | Video

İstanbul’da peş peşe kapkaç olayları gerçekleştiren kapkaççı, 29 farklı noktadan alınan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

19 yaşındaki kapkaççı A.B., İstanbul'un Kağıthane İlçesi'ne bağlı Cendere Caddesi üzerinde peş peşe iki ayrı kapkaç olayı gerçekleştirdi. İki kişinin cep telefonunu çalıp kaçan A.B.'nin açık kimliği, 29 farklı noktadan toplanan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda tespit edildi. Farklı suçlardan ötürü altı adet kaydı bulunan kapkaççı, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Küçükçekmece İlçesi'ndeki ikamet adresinde yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.