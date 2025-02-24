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3 araca çarpan alkollü sürücü:

3 araca çarpan alkollü sürücü: "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" | Video

24.02.2025 | 08:29

Eskişehir'de 3 araca çarpan 2.50 promil alkollü olan sürücü, "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" diyerek paçayı kurtarmaya çalıştı. Şahsın ehliyetine el konulurken, 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi.

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Olay, Odunpazarı ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dosteli ve Fatih Bey sokakları üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.50 promil alkollü olan T.K. isimli sürücü kullandığı 03 ACG 443 plakalı hatchback araç ile Dosteli Sokak üzerindeki park halindeki 3 araca çarptı. Daha sonra aracı ile ilerlemeye devam eden, T.K. Dosteli Sokağı'nın devamı olan Fatih Bey Sokak üzerinde bulunan elektrik panosuna çarparak durabildi. Kapısının açılmasını engelleyen panodan dolayı araçtan inemeyen alkollü sürücü, trafik polisinin yardımı ile otomobilin içerisinden dışarıya çıktı.

"BEN KULLANMIYORDUM, DAYIM KULLANIYORDU"
Daha sonra işlemleri için polis otosunun yanına gelen T.K., alkometreye üflememek için dakikalarca uğraş verdi. Polisin direksiyonundan indirdiği T.K., kazalı araç için "Ben kullanmıyordum, dayım kullanıyordu" diyerek kontrolden kaçmaya çalıştı. Bir ara ekip otosuna da binmeye çalışan T.K.'ya polis ekiplerince müdahele edildi. "Araba kullanamıyorum, araba orada park halindeydi" diyerek polislere bahane sıralayan T.K.'nın 2.50 promil alkollü olduğu tespit edildi.

9 BİN 267 TL PARA CEZASI KESİLDİ
Ekiplerince dikiz aynası, çarptığı araçların yanında bulunan T.K., polislere teşekkür etti. Bir ara basın mensuplarına da tepki gösteren T.K., olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, polis ekiplerince yakalandı. Polisi oldukça uğraştıran alkollü şahıs basın mensuplarının "Dayının yanına mı gidiyordun?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı. Şahsın ehliyetine el konulurken, farklı maddelerden toplam da 9 bin 267 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan aracın ön kısmında bulunan alkol kutuları dikkat çekti. Sürücü işlemleri için karakola götürülürken, hasarlı araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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