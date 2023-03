3 aylık evli olduğu kocasından gördüğü şiddeti eve taktırdığı kamerayla kaydetti | Video 17.03.2023 | 10:58 Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 39 yaşındaki kadın, 3 ay önce evlendiği ve devamlı şiddet gördüğü kocasının yaptıklarını evine taktırdığı güvenlik kamerasıyla kayıt altına aldı.Son olarak kocasının alkol aldıktan sonra kendisine ve kızlarına satırla saldırdığını söyleyen ve görüntüleri paylaşan kadın, bigüne kadarki şikayetlerinden sonuç alamadığını belirterek “İllaki bir şeyler yapılması için benim veya kızlarımın ölmesi mi gerekiyor. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi. Kocasının alkol aldığında kendisini kaybettiğini belirten kadın, sadece kendilerine değil aynı apartmanda yaşayan annesi ve kız kardeşine de şiddet uyguladığını iddia etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

25 yıl önce ailesiyle birlikte Kırıkkale'den Manavgat'a gelen Ç. G.'nin annesi babası emekli olduktan sonra memlekete geri döndü. İk evliliğimden 12 ve 14 yaşlarında 2 tane kızı oan Ç. G. kimsesi olmayan Manavgat'ta 2018 yılında tanıştığı ve ilk evliliğinden 2 erkek çocuğu olan Serdar G. ile 5 yıl flört ettikten sonra 5 Aralık 2022 tarihinde evlendi. Kızlarının kendisiyle , eşinin çocuklarının da anneleriyle yaşamaya aşladığını söyleyen Ç. G, " Evlendikten kısa bir süre sonra kocamın gerçek yüzünü gördüm. Alkol aldıktan sonra kendisini kaybediyor, bana ve kızlarıma olmadık eziyetler ediyordu. Sadece bize değil, aynı apartmanda oturan annesi ve kız kardeşine de dayak atıyordu. Hatta kısa süre önce kız kardeşinin burnunu kırdı. Gerek ben gerekse onlar defalarca şikayette bulunduk. Ama ne yazık ki uzaklaştırma almak dışında bir şey olmadı. Bu uzaklaştırmaları da her zaman ihlal etti. Yaşananları ispat edebilmek için eve kamera taktırdım. Kamera görüntülerinde her şey tüm açıklığıyla ortada. Son olarak satırla bizi odaya kapatıp darp etti. Komşularımız gelmese neler olacağını düşünmek bile istemiyorum. Bu görüntülerle gidip şikayette bulunmama rağmen yine sonuç alamadım. Şu an arkadaşımın telefonundan arayıp eve dönmemem durumunda evi yakacağını söylüyor. Bir şeyler yapılması için illaki benim ölmem mi gerekiyor. 2 kızımın ve kendimin hayatından endişe duyuyorum. Ne olur sesime kulak versinler" diye konuştu.Görüntülerde kadın ve kızı ile eşinin annesinin ve kardeşi arasındaki kavga kayıt altına alındı. Tüm ailenin karıştığı kavgada Ç. G.'nin kızının çığlıkları duyulurken görüntünün sonunda Serdar G.'ni elinde satırla odadan çıkıp satırı duvara vurması ve herkes çıktıktan sonra kapılı akadan kapattığı anlar kayıtlara girdi.