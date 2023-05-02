3 ayrı operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu hap ele geçirildi | Video
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentin değişik bölgelerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda rekor düzeyde extacy hap ile metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında ise 6 kişi gözaltına alınarak 3 kişi mahkemece tutuklandı.
Jandarma ekiplerinin Safranbolu ilçesine bağlı Barış mahallesinde yaptıkları diğer operasyonda ise uyuşturucu madde temin ettikleri bilgisi alınan ve 7 ayrı suçtan aranan M.N.Y. (44) ile A.Y.K. (19)'nın bulundukları ikamette ve üzerlerinde yapılan aramada, 9,6 gram kubar esrar ele geçirdi. Ekiplerin son olarak Bulak Köyü Mezarlık mevkiinde yaptıkları operasyonda ise içerisinde A.A.T (22) ve H.D.(21)'nin bulunduğu aracı durdurdu. Şahsıların üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yapan Jandarma ekipleri Karabük'te ilk defa rekor düzeyde olan bin 7 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.
Operasyonlar kapsamında gözaltına gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şahsılardan M.N.Y. (44), A.A.T (22) ve H.D.(21) tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.S (34) isimli şahsın savcılık sorgusu devam ederken, eşi A.S.(33) ile A.Y.K. (19) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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