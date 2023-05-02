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3 ayrı operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

3 ayrı operasyonda rekor düzeyde uyuşturucu hap ele geçirildi | Video

02.05.2023 | 15:10

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentin değişik bölgelerinde yaptıkları 3 ayrı operasyonda rekor düzeyde extacy hap ile metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında ise 6 kişi gözaltına alınarak 3 kişi mahkemece tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında merkeze bağlı Cumayanı Sanayii sitesi mevkiinde, İstanbul ilinden uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi alınan şahsılara yönelik operasyon yapıldı. Plakası belirlenen araç Jandarma ekipleri tarafından durdurularak, içerisinde bulunan A.S (34) ve eşi A.S.(33)'nin üzerlerinde ve bulundukları araçta yapılan aramada, 521 gram metamfetamin, 27 gram kubar esrar, 37 gram tütün karışımlı uyuşturucu madde, 5 adet bong (uyuşturucu kullanma aparatı) ile birlikte bir adet hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait iki fişek ele geçirildi. (2) adet fişek ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Safranbolu ilçesine bağlı Barış mahallesinde yaptıkları diğer operasyonda ise uyuşturucu madde temin ettikleri bilgisi alınan ve 7 ayrı suçtan aranan M.N.Y. (44) ile A.Y.K. (19)'nın bulundukları ikamette ve üzerlerinde yapılan aramada, 9,6 gram kubar esrar ele geçirdi. Ekiplerin son olarak Bulak Köyü Mezarlık mevkiinde yaptıkları operasyonda ise içerisinde A.A.T (22) ve H.D.(21)'nin bulunduğu aracı durdurdu. Şahsıların üzerlerinde ve bulundukları araçta arama yapan Jandarma ekipleri Karabük'te ilk defa rekor düzeyde olan bin 7 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığında sorgusu tamamlanarak adli mercilere sevk edilen şahsılardan M.N.Y. (44), A.A.T (22) ve H.D.(21) tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. A.S (34) isimli şahsın savcılık sorgusu devam ederken, eşi A.S.(33) ile A.Y.K. (19) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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