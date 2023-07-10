3 buçuk metrelik yılan böyle yakalandı | Video 10.07.2023 | 14:05 Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir apartmanın depo bölümünde bulunan yaklaşık 3 buçuk metrelik yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeni Atatürk Stadyumu mevkiinde meydana gelen olayda, vatandaşlar apartmanın depo bölümünde yılan görmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı kısa sürede yakalayarak arazide doğal ortamına bıraktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvar kenarında olan yılanın yakalandığı anlar yer alıyor.